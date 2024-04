Κίνα: Bροχοπτώσεις ρεκόρ και ισχυροί άνεμοι στα νότια – Εκκενώθηκε ολόκληρη πόλη (βίντεο)

Αδιάκοπες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και άνεμοι με ένταση σχεδόν τυφώνα έπληξαν τη νότια Κίνα, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν μια ολόκληρη πόλη στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, απομακρύνοντας πάνω από 1.700 ανθρώπους, όπως μετέδωσαν σήμερα μέσα ενημέρωσης.

Λεωφορεία και ελικόπτερα μετέφεραν σε ασφαλή σημεία όλους τους κατοίκους της μικρής πόλης Τζιανγκγουάν στην περιοχή Σαογκουάν καθώς επλήγη από νέες πλημμύρες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τις τοπικές αρχές.

Authorities have evacuated 110,000 people from their homes in Guangdong as days of heavy rain caused massive flooding. pic.twitter.com/3kcNCaYdDo

Raging floodwaters roared through streets in the Guangdong province of China, sweeping away a car.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα δει τόσο σφοδρές βροχοπτώσεις, ούτε εγώ ούτε άνθρωποι μεγαλύτεροι από μένα», δήλωσε ο Τζιάνγκ, ένας 72χρονος κάτοικος, στην εφημερίδα China Daily.

Γραμμές ηλεκτροδότησης και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είχαν διακοπεί σε όλη την περιοχή, καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν επικίνδυνες κατολισθήσεις, πλημμύρισαν σπίτια και κατέστρεψαν γέφυρες.

Intense rains, hail, and near-hurricane-force winds hit southern China, leading to the evacuation of an entire town with over 1,700 residents in Guangdong province, as reported by the media on Thursday.pic.twitter.com/xFk7Ty9I0P

