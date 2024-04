Από τα campus των HΠΑ σε Παρίσι και Βερολίνο το κίνημα διαμαρτυρίας για τη Γάζα

Φοιτητές στη Γαλλία ξεκίνησαν κατάληψη στο κτίριο της Σχολής Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης στο Παρίσι, τη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές στις ΗΠΑ συνέχιζαν πυρετώδεις προσπάθειες, για να αντιμετωπιστούν νέες «εστίες» διαμαρτυρίας σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

🇫🇷 FRENCH STUDENTS JOIN PRO-PALESTINE PROTEST MOVEMENT Students from all over Paris gathered to protest Israel’s actions in Gaza and demand Macron push for a ceasefire.pic.twitter.com/R4JjeQutZP — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2024

Φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια της γαλλικής πρωτεύουσαν πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, το πρωί της Παρασκευής, απαιτώντας από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να πιέσει για κατάπαυση του πυρός.

REUTERS/Benoit Tessier

Σύμφωνα με αναφορές, η αστυνομία να χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσει τα πλήθη.

Η επιτροπή που εκπροσωπεί τους φοιτητές καλεί σε «σαφή καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ από τη διοίκηση της σχολής» και «στο τέλος των συνεργασιών» με όλους τους «θεσμούς ή τις οντότητες» που θεωρούνται συνένοχοι «για τη συστημική καταπίεση του παλαιστινιακού λαού».

« On est là, pour l’honneur de la #Palestine et tous ceux qu’on assassine, nous on est là » 🇵🇸 Après une nuit d’occupation #SciencesPo Paris est bloqué ce matin, du monde est présent en soutien ! Rejoignez-les !#ColumbiaUniversity pic.twitter.com/L5EjFe7h9S — Révolution Permanente (@RevPermanente) April 26, 2024

Ζητά επίσης να σταματήσει η «καταστολή των φιλοπαλαιστινιακών φωνών στην πανεπιστημιούπολη».

Το απόγευμα της Τετάρτης, επενέβη η αστυνομία για να απομακρύνει σκηνές που είχαν στηθεί στον χώρο άλλου κτηρίου του ιδρύματος.

Την ίδια ώρα, διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας κατέλαβαν πάρκο κοντά στo κτήριο της καγκελαρίας στη γερμανική πρωτεύουσα, Βερολίνο.

REUTERS/Annegret Hilse

Εν τω μεταξύ, κανένα σημάδι κόπωσης του κύματος αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους της Γάζας, που τις τελευταίες ημέρες σαρώνει τις πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν διαφαίνεται, παρά τις προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις με αστυνομικές επεμβάσεις και απαγορεύσεις.

Πάνω από 500 συλλήψεις

Μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες έχουν γίνει πάνω από 500 συλλήψεις στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Reuters, καθώς και καταγγελίες για χρήση βίας, σε κάποιες περιπτώσεις χρήση χημικών και τέιζερ κατά «ειρηνικών διαδηλωτών».

Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δέχονται σφοδρή κριτική, κυρίως από το στρατόπεδο των συντηρητικών, για το ότι επέτρεψαν να μετατραπούν οι πανεπιστημιουπόλεις σε κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας (οι διαδηλωτές κατέλαβαν χώρους στήνοντας σκηνές) και πεδία μαχών μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Πλέον, πολλά πανεπιστήμια επιχειρούν να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες εν τη γενέσει τους, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των υποστηρικτών του κινήματος για τις παρεμβάσεις της αστυνομίας, κατ’ εντολήν τους, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Οι επικριτές κάνουν επίσης λόγο για αντισημιτισμό και περιστατικά παρενοχλήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι Εβραίοι φοιτητές, που δεν έχουν πάρει θέση υπέρ των διαμαρτυριών, πλέον δεν τολμούν να πατήσουν το πόδι τους στις πανεπιστημιουπόλεις.

Το να είσαι εμφανώς Εβραίος στο Κολούμπια, εάν είσαι υπέρ του Ισραήλ, σημαίνει ότι είσαι απροστάτευτος και εγκαταλελειμμένος ανέφερε ο αρθρογράφος της Haaretz, Νόα Λέντερμαν, σε ανάλυσή του χθες Πέμπτη.

OHIO STATE UNIVERSITY IS THE THIRD LARGEST IN AMERICA HAVE STARTED A STUDENT ENCAMPMENT After police removed them the students and community have returned to protest in full force. pic.twitter.com/dtLU5X7jKw — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 26, 2024

Στην «καρδιά» του κινήματος

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, από όπου ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες πριν από δύο εβδομάδες, θεωρείται η καρδιά του κινήματος αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους της Γάζας, και ήδη έχει ξεσπάσει «πόλεμος» στους κόλπους του σχετικά με τους χειρισμούς της κρίσης.

Η πρόεδρός του, Νεμάτ Σαφίκ, βρισκόταν σε κλοιό πίεσης, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της νέας προθεσμίας –σήμερα Παρασκευή– που είχε δώσει στους φοιτητές να εκκενώσουν τους χώρους που έχουν καταλάβει.

Το τελεσίγραφο, έχοντας ήδη δύο επεκταθεί ήδη δύο φορές, τελικά φέρεται να αποσύρθηκε, ενώ οι συζητήσεις με αντιπροσωπεία των φοιτητών συνεχίζονται.

Εν τω μεταξύ, η σύγκλητος του πανεπιστημίου φέρεται, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, να αναδιατυπώνει ψήφισμά του εναντίον της προέδρου.

Ανησυχώντας ότι πιθανή μομφή κατά της Σαφίκ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνσή της, σε μία περίοδο κρίσης, το πανεπιστημιακό όργανο σχεδιάζει να ψηφίσει αποδυναμωμένη πρόταση, όπως ανέφεραν μέλη του, που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Την περασμένη εβδομάδα, η διοίκηση του Κολούμπια κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει, σε μία κίνηση που οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 100 διαδηλωτών.

Το παράδειγμα του Κολούμπια ακολουθήθηκε και σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις, όπου είχαν στηθεί σκηνές σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αντίστοιχες επεμβάσεις, καθώς το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε πολλές πολιτείες, μεταξύ άλλων, σε Ατλάντα, Τέξας, Τζόρτζια, Καλιφόρνια, Νιου Τζέρσεϊ, Μασαχουσέτη και Ουάσιγκτον.

Οι φοιτητικές οργανώσεις ανέφεραν την Τετάρτη, μετά την 48ωρη επέκταση της προθεσμίας για συμφωνία, ότι «η γραπτή δέσμευση του Κολούμπια να μην καλέσει την αστυνομία ούτε την Εθνική Φρουρά αποτελεί σημαντική νίκη για τους φοιτητές».

Οι διαδηλωτές στο Κολούμπια, όπως και στα άλλα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες, απαιτούν αποσύνδεση των ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από εταιρείες που επωφελούνται από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Επιπλέον, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική διαφάνεια σχετικά με τις επενδύσεις τους, καθώς και τη διακοπή των ακαδημαϊκών δεσμών και συνεργασιών με ισραηλινά πανεπιστήμια και προγράμματα. Οι διαδηλωτές απαιτούν ακόμη πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το Κολούμπια αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου και καλώντας την αστυνομία.

Ωστόσο βρέθηκε αντιμέτωπο με ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ, καθώς περισσότεροι από 1.400 ακαδημαϊκοί σε όλο τον κόσμο υπέγραψαν επιστολή λέγοντας ότι δεν θα συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιο μέχρι να απομακρυνθεί η αστυνομία από την πανεπιστημιούπολη και να παραιτηθεί η Σαφίκ.

Σε επιστολή προς τους φοιτητές, η Σαφίκ προειδοποίησε ότι, εάν οι διαπραγματεύσεις τελικά δεν κατέληγαν σε διάλυση της κατάληψης, τότε το πανεπιστήμιο θα εξέταζε «εναλλακτικές επιλογές» για να «εκκαθαρίσει» τον χώρο.

«Θέλω επίσης να είμαι σαφής ότι δεν θα ανεχθούμε εκφοβιστική, παρενοχλητική ή μεροληπτική συμπεριφορά», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι ουσιαστικό και προστατεύεται στο Κολούμπια, αλλά η παρενόχληση και οι διακρίσεις είναι αντίθετες προς τις αξίες μας και προσβολή στη δέσμευσή μας να είμαστε μια κοινότητα αμοιβαίου σεβασμού και καλοσύνης».

Αντιδιαδηλώσεις

Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν κατηγορήσει τα πανεπιστήμια ότι επέτρεψαν την παρενόχληση Εβραίων φοιτητών, αυξάνοντας την πίεση να εμποδίσουν τις διαμαρτυρίες.

Κατά την επίσκεψή του στο Κολούμπια την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικανός, κάλεσε τη Σαφίκ να παραιτηθεί «αν δεν μπορεί να βάλει τάξη σε αυτό το χάος».

«Αν αυτό δεν περιοριστεί γρήγορα και αν αυτές οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν σταματήσουν, είναι κατάλληλη στιγμή για την Εθνική Φρουρά», ανέφερε.

Αφού συναντήθηκε με Εβραίους φοιτητές, ο Τζόνσον επιχείρησε να απευθυνθεί σε δημοσιογράφους, διοργανώνοντας συνέντευξη Τύπου στην πανεπιστημιούπολη, ωστόσο διακόπηκε από διαδηλωτές.

Ο υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Μιγκέλ Καρντόνα δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι παρακολουθεί στενά τις διαδηλώσεις, καθώς και τις «πολύ ανησυχητικές αναφορές για αντισημιτισμό».

Σε απάντηση, ομάδες ακτιβιστών αρνήθηκαν ότι οι διαδηλώσεις είναι αντισημιτικές, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος τους είναι να πιέσουν τα πανεπιστήμια να αποσυνδεθούν από εταιρείες που συμβάλλουν στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ωστόσο, εκπρόσωποι των διαδηλωτών αναγνώρισαν ότι η ρητορική μίσους απέναντι σε Εβραίους φοιτητές έχει αυξηθεί, διευκρινίζοντας ότι πυροδοτήθηκε από άτομα που προσπάθησαν να διεισδύσουν και να συκοφαντήσουν το κίνημά τους. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για κάθε παρενόχληση, όπως ανέφεραν.

Εξω από το Κολούμπια, εκατοντάδες συντηρητικοί φιλοϊσραηλινοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν αντιδιαμαρτυρία και έκαναν πορεία στους δρόμους της Νέας Υόρκης, γύρω από την πανεπιστημιούπολη, ανεμίζοντας ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες.

Pro-Israel protesters at #ColumbiaUniversity sing “God Bless America,” chant “USA!” and f*ck Hamas While the pro- Hamas occupiers burn US flags screech “death to America” & threaten Jewish lives If you’re not on the pro Israel side you stand w/Evil

pic.twitter.com/GrWWDIz9Va — The Conservative Read (@theconread) April 26, 2024

Τραμπ κατά Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επέκρινε την Πέμπτη τις ως επί το πλείστον ειρηνικές διαμαρτυρίες στις πανεπιστημιουπόλεις, κάνοντας λόγο για «τεράστιο μίσος».

Παράλληλα, επιχείρησε να συγκρίνει το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων ημερών με τα βίαια επεισόδια που είχαν σημειωθεί στη διάρκεια συγκέντρωσης εθνικιστών, οι οποίοι είχαν συγκρουστεί με αντιδιαδηλωτές στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια επί των ημερών του.

Οι συγκρούσεις είχαν τότε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να παρασυρθεί από όχημα και να χάσει τη ζωή της. «Το Σάρλοτσβιλ δεν ήταν τίποτα συγκριτικά… με το είδος του μίσους που έχετε εδώ», σχολίασε ο Τραμπ.

Ωστόσο, κατά τις διαμαρτυρίες των φοιτητών των τελευταίων ημερών στις ΗΠΑ δεν έχουν παρατηρηθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών των δύο πλευρών.

Ο τέως πρόεδρος και πιθανόν νυν υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου είχε δεχθεί έντονες επικρίσεις μετά τα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ το 2017, μεταξύ άλλων, επειδή είχε επιχειρήσει να εξισώσει τους υπέρμαχους της «λευκής υπεροχής» με τους αντιδιαδηλωτές, υποστηρίζοντας ότι «και οι δύο πλευρές» είχαν ευθύνη για τη βία.

Με τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, ο Τραμπ προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη για τις διαμαρτυρίες στις πανεπιστημιουπόλεις στον Αμερικανό πρόεδρο και υποψήφιο των Δημοκρατικών στις εκλογές, Τζο Μπάιντεν.

«Πρόκειται για τεράστιο μίσος και έχουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει γι’ αυτό επειδή δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στη χώρα μας», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Μπάιντεν από την πλευρά του, θα μπορούσε να χάσει ψηφοφόρους της εκλογικής του βάσης, πολλοί από τους οποιους συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες, απαιτώντας από την Ουάσιγκτον να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε τον «κατάφωρο αντισημιτισμό» που «δεν έχει θέση στις πανεπιστημιουπόλεις». Αλλά ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος υποστηρίζει την ελευθερία της έκφρασης στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Θρήνος για τους νεκρούς

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, στον Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον, ο διάσημος σεφ Χοσέ Αντρες θρηνούσε την Πέμπτη για τους επτά εργαζομένους της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

«Οι επτά ψυχές που θρηνούμε σήμερα ήταν εκεί για να μπορούν να φάνε οι πεινασμένοι άνθρωποι», είπε, αναφερόμενος στους κατοίκους της Γάζας. «Διακινδύνευσαν τα πάντα για να ταΐσουν ανθρώπους που δεν γνώριζαν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις δολοφονίες».

Η υπενθύμιση για τα θύματα του πολέμου βρίσκεται στον πυρήνα και της ανακοίνωσης των διοργανωτών των διαμαρτυριών στο Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια στο Λος Αντζελες (UCLA), που προστέθηκε στα πολλά που συμμετέχουν στο κίνημα των πανεπιστημιουπόλεων.

«Για 201 ημέρες, ο κόσμος παρακολουθεί σιωπηλός το Ισραήλ να δολοφονεί πάνω από 30.000 Παλαιστινίους», ανέφερε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.

«Σήμερα, το UCLA ενώνεται με τους φοιτητές όλης της χώρας απαιτώντας από τα πανεπιστήμιά μας να αποσύρουν επενδύσεις από εταιρείες που επωφελούνται από την κατοχή, το απαρτχάιντ και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη», προστίθεται.