Βίντεο: Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ τραυματίστηκε σε τροχαίο

Ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στη Ράμλα. Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε να προσκρούει σε άλλο όχημα και να ανατρέπεται.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος, ωστόσο από κάμερα σε άλλο Ι.Χ., που κατέγραψε το συμβάν, φαίνεται ότι ο οδηγός του υπουργού παραβίασε κόκκινο σηματοδότη.

Ο εκπρόσωπος του Μπεν-Γκβιρ είπε ότι ο υπουργός αισθάνεται «καλά» και «έχει τις αισθήσεις του».

Ο αστυνομικός διευθυντής Κόμπι Σαμπτάι δήλωσε ότι άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Ο Μπεν-Γκβιρ έφευγε από την πόλη Ράμλα κοντά στο Τελ Αβίβ, όπου σύμφωνα με την αστυνομία είχε σημειωθεί λίγο νωρίτερα μια ύποπτη επίθεση με μαχαίρι.

