Συλλήψεις 100 διαδηλωτών κατά του πολέμου στη Γάζα σε πανεπιστημιούπολη της Βοστώνης

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη περίπου 100 ατόμων που διαδήλωναν κατά του πολέμου στη Γάζα στο πανεπιστήμιο Northeastern University της Βοστώνης.

Για χρήση «αντισημιτικών ύβρεων», έκανε λόγο η διοίκηση του πανεπιστημίου, προσθέτοντας πως κάποιοι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια» και ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Σκοτώστε τους Εβραίους».

Students at Northeastern University in Boston block police vans from leaving the premises with arrested students after trying to break up the Gaza solidarity encampment. pic.twitter.com/M2anZGiRGW

— BreakThrough News (@BTnewsroom) April 27, 2024