Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τη Γάζα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC), το Emerson και το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Οστιν το τελευταίο 24ωρο.

Διαμαρτυρίες έχουν ξεσπάσει σε κολέγια και πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές ζητούν, μεταξύ άλλων, από τα πανεπιστήμια να αποσυνδεθούν από επενδύσεις που ενισχύουν τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Εβραίοι φοιτητές από την πλευρά τους έχουν χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες αντισημιτικές, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά τους.

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες και πλήθος καταλήψεις με σκηνές και κατασκηνώσεις σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα εντάθηκαν μετά τις συλλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης στις 18 Απριλίου.

Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Οστιν, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανακοίνωσε χθες Κυριακή πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. «Το UCLA έχει μακρά ιστορία ειρηνικών διαδηλώσεων και με θλίψη αναφέρουμε ότι σήμερα ξέσπασαν συμπλοκές», όπως ανέφερε η Μέρι Οσακο, αντιπρόεδρος Στρατηγικής Επικοινωνίας στο UCLA.

«Εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και ενισχύουμε τις δυνάμεις ασφαλείας στον χώρο», εξήγησε η ίδια.

Το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας έκλεισε την κύρια πανεπιστημιού του το βράδυ του Σαββάτου «λόγω αναταραχής», όπως ανακοίνωσε στο X. Ενώ το αστυνομικό τμήμα του Λος Αντζελες κήρυξε συναγερμό, λόγω της διαμαρτυρίας στην πανεπιστημιούπολη του USC, προτρέποντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

The encampment continues in Alumni Park. @USC says they’ll take “further action” should protestors not disperse early this week. pic.twitter.com/yHYX6Uzg4O

Περίπου 275 άτομα είχαν συλληφθεί μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο, σε διάφορες πανεπιστημιουπόλεις, όπως στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στο Μπλούμιγκτον, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις.

Ο αριθμός των συλλήψεων σε εθνικό επίπεδο έχει ξεπεράσει τις 900.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σέβεται το δικαίωμα των ειρηνικών διαδηλωτών προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε κανένας να πληγωθεί».

«Ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχουν πολύ έντονα συναισθήματα για τον πόλεμο στη Γάζα. Το καταλαβαίνει αυτό, το σέβεται και όπως έχει πει πολλές φορές, σίγουρα σεβόμαστε το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να τις μοιράζονται δημόσια, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο ειρηνικό», τόνισε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι μιλώντας στο ABC News.

Amid college protests and arrests over Gaza, White House’s John Kirby says, “We don’t want to see anybody hurt in the process.”

“People should have the ability to air their views and to share their perspectives publicly, but it has to be peaceful.” https://t.co/NakwpTy4Km pic.twitter.com/DWkVoaR1nG

— This Week (@ThisWeekABC) April 28, 2024