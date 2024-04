Συνάντηση Φιντάν με Μπλίνκεν στη Σαουδική Αραβία

Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Αντονι Μπλίνκεν στο Ριάντ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη συνάντηση των δύο, ο Μπλίνκεν ζήτησε «να καταβληθούν προσπάθειες για να πεισθεί η Χαμάς να αποδεχθεί πρόταση κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται στο τραπέζι».

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση των αξιωματούχων γίνεται μόλις μερικές ημέρες μετά την αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπλίνκεν έφθασε σήμερα, Δευτέρα, στη Σαουδική Αραβία, τον πρώτο σταθμό σε ένα ευρύτερο ταξίδι στη Μέση Ανατολή, όπου έχει συναντήσεις με ανώτερους Αραβες αξιωματούχους. Στις συζητήσεις αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης θα μεταβεί στο Ισραήλ αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου αναμένεται να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να λάβει τα συγκεκριμένα και απτά βήματα για να βελτιώσει την τραγική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Antony Blinken, US Secretary of State, in Riyadh. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/FR38BglD8S

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 29, 2024