Οδησσός: Δύο νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση

Από ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα τη Δευτέρα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν οκτώ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέγκ Κίπερ.

Γράφοντας στο Telegram, δήλωσε ότι ένα 12χρονο αγόρι ήταν μεταξύ των τραυματιών. Είπε ότι είχαν προκληθεί ζημιές σε σπίτια πολιτών και σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν καπνό να βγαίνει από ένα περίτεχνο κτίριο κοντά στην προκυμαία.

🚨BREAKING: Russian rocket attack on Odesa 🚨

This is a video of Kivalov Estate (known as the “Harry Potter castle”) currently burning.

Two people and a dog were killed as a result of an Iskander with cluster ammunition from the occupiers. Eight more people suffered injuries… pic.twitter.com/8fk9fGRRZw

— Тетяна Denford 🇺🇦🔱 (@TetyanaUkrainka) April 29, 2024