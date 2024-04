Στόχος των Χούθι το ελληνόκτητο «Cyclades», άλλο ένα εμπορικό και δύο πολεμικά πλοία

Οι Χούθι της Υεμένης έβαλαν στο στόχαστρο τη Μεγάλη Δευτέρα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά, το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Cyclades» στην Ερυθρά Θάλασσα και το «MSC Orion» στον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κινήματος Γιαχία Σάρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης.

Οπως ανάφερε η βρετανική υπηρεσία UKMTO, η επίθεση κατά του «Cyclades» σημειώθηκε 54 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Αλ Μούχα στην Υεμένη τη Μεγάλη Δευτέρα. Υπεύθυνος ασφαλείας της πλοιοκτήτριας εταιρείας ανέφερε έκρηξη κοντά στο σκάφος, χωρίς ευτυχώς να έχει σημειωθεί κάποια ζημιά. Το πλοίο και το πλήρωμα αναφέρονται ασφαλή.

UKMTO DAILY SUMMARY 1600UTC 28 Apr 24 to 1600UTC 29 Apr 24https://t.co/DQ9L4E6Ddt#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/MvWN5RfheE — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 29, 2024

Σύμφωνα με δύο ιστοσελίδες ναυτιλιακών δεδομένων, το φορτηγό πλοίο «Cyclades» είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και φέρει σημαία Μάλτας.

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανέφερε νωρίτερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας έγινε στόχος από τρεις πυραύλους ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Τζιμπουτί προς την Τζέντα στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθι είπαν ότι το «Cyclades» ήταν όντως σε αυτό το δρομολόγιο όταν επιτέθηκαν στο πλοίο.

Red Sea Update: Today, bulk carrier CYCLADES ( IMO 9799616) came under attack in the southern Red Sea. No statement yet from the Houthis. The ship, and according to @MarineTraffic ,departed the Yemeni port of Saleef on April 15. One shipping database shows that the owner is… pic.twitter.com/PFlsAzW4rE — Noam Raydan (@NoamRaydan) April 29, 2024

Η Ambrey εκτίμησε ότι το πλοίο ήταν στόχος λόγω του συνεχιζόμενου εμπορίου του διαχειριστή του με το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι επικαλέστηκε πορεία του «Cyclades» με τελικό προορισμό το ισραηλινό λιμάνι του Εϊλάτ για να δικαιολογήσει την επίθεση.

#BREAKING The military spokesman for Yemen’s Houthi rebels says the Iran-backed group has targeted the Cyclades bulk carrier in the Red Sea because “it was heading to the Israeli port of Eilat.”

Cyclades sails under the flag of Malta. Ambrey had earlier reported the targeting of… https://t.co/Yiw2WqgpKn — Iran International English (@IranIntl_En) April 29, 2024

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε από την πλευρά της ότι οι Χούθι έβαλαν κατά του ελληνόκτητου πλοίο με τρεις πυραύλους και τρία ντρόουν, επιβεβαιώνοντας ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και τονίζοντας ότι το «Cyclades» συνέχισε την πορεία του.

April 29 Red Sea Update Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2024

Το «MSC Orion», πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Πορτογαλίας, φέρεται να έπλεε μεταξύ λιμανιών στην Πορτογαλία και στο Ομάν και ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του είναι η Zodiac Maritime, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η Zodiac ανήκει εν μέρει στον Ισραηλινό επιχειρηματία Εγιάλ Οφερ.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Υεμενίτες αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αρχικά έβαζαν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ –πλέον θεωρούν επίσης στόχους πλοία συμμάχων του, ιδίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας–, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές να αναστείλουν τα δρομολόγια στη στρατηγικής σημασίας περιοχή, από όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% έως 15% του παγκόσμιου εμπορίου, κι αύξησαν τα κόστη των θαλάσσιων μεταφορών, αφού πλέον τα πλοία είναι αναγκασμένα να κάνουν τον γύρο της αφρικανικής ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ArcGIS