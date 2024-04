Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης κοντά σε σταθμό του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας που κρατούσε σπαθί επιτέθηκε σε πολίτες και αστυνομικούς.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα που επικαλούνται την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να προσέκρουσε με όχημα σε σπίτι στο Thurlow Gardens, προτού επιτεθεί με το σπαθί του σε ανθρώπους.

Όπως γνωστοποίησε λίγο αργότερα η αστυνομία, «ο 36χρονος συνελήφθη στο σημείο και βρίσκεται υπό κράτηση», ενώ δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι για το επεισόδιο.

Η κατάσταση των τραυματιών, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ ο σταθμός του μετρό Hainault στο Ilford έκλεισε λόγω του συμβάντος.

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.

We do not believe there is any ongoing threat to the wider community – this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32

— Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024