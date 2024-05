Νετανιάχου σε Μπλίνκεν: «Οχι» σε συμφωνία που θα περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου

Στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν.

Οπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο Axios, ο κ. Νετανιάχου διεμήνυσε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ πως δεν πρόκειται να δεχθεί μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε ιδιαίτερη μνεία στη βελτίωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «και επανέλαβε τη σημασία της διατήρησης αυτής της βελτίωσης».

Tangible progress has been made – additional crossings, increased aid into the north. But more is needed, and that’s why I’m in the region this week. — @SecBlinken during a visit to a warehouse in Jordan with humanitarian aid heading to Gaza. pic.twitter.com/ajLZF3gtZC

— Department of State (@StateDept) May 1, 2024