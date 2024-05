Πανεπιστήμια – ΗΠΑ: Συνελήφθησαν περίπου 300 διαδηλωτές σε Κολούμπια και City College

Περίπου 300 διαδηλωτές συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο City College της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ερικ Ανταμς.

Οι διαδηλωτές στο Κολούμπια συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με στόχο την εκκένωση του κτιρίου Χάμιλτον Χολ που τελούσε υπό κατάληψη. Oπως ανέφερε ο αξιωματικός της αστυνομίας John Chell, πραγματοποιήθηκαν περίπου 282 συλλήψεις – 173 στο City College και 109 στο Κολούμπια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι πρυτανικές αρχές των πανεπιστημίων ζήτησαν τη συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων.

Good morning, it’s 2am @Columbia , @CityCollegeNY we are finished for the night. To all of the NYPD tonight, simply put, great job! Strength and Honor to all of you….@NYCPBA @sbanypd @lbanypd @CeaNypd @OsseChi @NYPDPC @NYPDDaughtry @NYPDnews @NYPD1stDep pic.twitter.com/7spETPZhkx

— NYPD Chief of Patrol (@NYPDChiefPatrol) May 1, 2024