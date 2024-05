ΗΠΑ: Η αστυνομία «πολιορκεί» το UCLA

Στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA), όπου έλαβαν χώρα άγριες συγκρούσεις μεταξύ ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης και υποστηρικτών του Ισραήλ, έχει μεταφερθεί τις τελευταίες ώρες η ένταση που έχει κορυφωθεί στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Οι τελευταίοι, οπλισμένοι με ρόπαλα, προσπάθησαν να ισοπεδώσουν κατασκήνωση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους, αναγκάζοντας τις πανεπιστημιακές αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή της αστυνομίας για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Οι Αρχές, που «πολιορκούν» τις τελευταίες ώρες το campus, κάλεσαν τους διαδηλωτές να διαλυθούν, προειδοποιώντας τους ότι σε διαφορετική περίπτωση θα συλληφθούν. Στην πλειονότητά τους, ωστόσο, οι τελευταίοι παραμένουν στις θέσεις τους φωνάζοντας φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα.

Οπως μεταδίδει το Associated Press, πάνω από 1.000 διαδηλωτές βρίσκονται στο campus.

Ο πρύτανης του UCLA, Τζιν Μπλοκ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι την επίθεση πραγματοποίησε μια «ομάδα υποκινητών», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή για τον λόγο που η διοίκηση και η αστυνομία δεν επενέβησαν.

Υπενθυμίζεται ότι χθες αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν σε σειρά πανεπιστημιουπόλεων, από την ανατολική μέχρι τη δυτική ακτή της χώρας, για να διαλύσουν καταλήψεις κτιρίων και κατασκηνώσεις ακτιβιστών, προχωρώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις.

After days of rising tensions, demonstrators in support of Palestine were attacked by supporters of Israel at the UCLA campus, leading to police intervention. pic.twitter.com/xvEFZlO0vU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 2, 2024