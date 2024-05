Ενταση στο UCLA – «Ανά πάσα στιγμή» η αστυνομική επέμβαση

Εντονη κινητικότητα παρατηρείται τα τελευταία λεπτά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA).

Εικόνες του Associated Press που μεταδίδει ζωντανά από το σημείο, κατέγραψε αστυνομική δύναμη να μετακινείται εντός campus, πλησιέστερα στους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Το BBC έκανε λόγο για «μικροεπεισόδια» μεταξύ αστυνομίας και ακτιβιστών, με κάποιους μασκοφόρους να εκτοξεύουν αντικείμενα στους αστυνομικούς και να εμπλέκονται σε αψιμαχίες μαζί τους.

Σύμφωνα με το CNN, κάποιοι από τους αστυνομικούς φαίνονται να αποχωρούν από την περιοχή της κατασκήνωσης των διαδηλωτών, ενώ κάποιοι διαδηλωτές τους φωνάζουν συνθήματα, πετώντας τους μπουκάλια με νερό.

Λίγο νωρίτερα, ο Μπιλ Μελούγκιν, απεσταλμένος του Fox News, έκανε λόγο μέσω Χ για «κρότου λάμψης» στο σημείο, υποστηρίζοντας πως «η επέμβαση της αστυνομίας φαίνεται να ξεκινά».

BREAKING: Flashbang just went off at UCLA camp. Police breach appears to be beginning.

— Bill Melugin (@BillMelugin_) May 2, 2024