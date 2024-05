Κομισιόν: «Πακέτο» 1 δισ. προς τον Λίβανο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού

«Πακέτο» ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στον Λίβανο για τα επόμενα τρία χρόνια θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Ενωση με σκοπό να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα του προσφυγικού.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την συνάντησή της με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναχίμπ Μιτάκι και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Βηρυτό.

Lebanon and its people can count on the EU’s sustained support.

This is why I’m pleased to announce a €1 billion package for Lebanon.

It will contribute to the country’s socio-economic resilience.

And its overall security and stability ↓ https://t.co/dQi1xRpwzE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 2, 2024