ΗΠΑ: Εκκενώθηκε ο καταυλισμός των φοιτητών στο UCLA – Πάνω από 100 συλλήψεις

Εκατοντάδες αστυνομικοί με κράνη εισέβαλαν στο campus του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA) με σκοπό να διαλύσουν διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει εκεί. Το προηγούμενο βράδυ ο καταυλισμός των φιλοπαλαιστίνιων δέχθηκε επίθεση από φερόμενους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιχείρηση βρίσκεται στο τέλος της καθώς ο καταυλισμός των διαδηλωτών στο UCLA έχει πλέον εκκενώνεται με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις τουλάχιστον 100 ατόμων. Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, η μεταφορά των συλληφθέντων θα γίνει με λεωφορεία.

Σημειώνεται ότι άλλες διαμαρτυρίες φέρονται να βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον καταυλισμό του UCLA, που τώρα έχει καταστραφεί. Η «Daily Bruin», η φοιτητική εφημερίδα του UCLA, ανέφερε ότι μια ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε κοντά στο σιντριβάνι του πανεπιστημίου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους φοιτητές του καταυλισμού.

Η αστυνομική επέμβαση στο εν λόγω πανεπιστήμιο σηματοδοτεί την αυξανόμενη ένταση που επικρατεί της τελευταίες εβδομάδες στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Οι διαμαρτυρίες ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα και τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ έχουν κλιμακωθεί και ορισμένες φορές έχουν οδηγήσει σε επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών δυνάμεων.

Τις τελευταίες ώρες ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν πάνω από το UCLA ενώ ανά τακτά διαστήματα ακουγόταν ο ήχος χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Σύμφωνα με καταγγελία στο BBC, η αστυνομία έκανε και χρήση πλαστικών σφαιρών. Στο μεταξύ, διαδηλωτές ακούγονταν να φωνάζουν «που ήσασταν εχθές το βράδυ» αναφερόμενοι στη χθεσινοβραδινή επίθεση που δέχθηκε ο καταυλισμός τους.

Διεθνή πρακτορεία, όπως το Reuters, αναφέρουν ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να μοιάζει με το κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή η ιρανική κρατική τηλεόραση αλλά και το Al Jazeera μετέδωσαν εικόνες από την επέμβαση στo UCLA. Ζωντανές εικόνες από το Λος Αντζελες έπαιξαν επίσης και στα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Police begin making contact with protestors at the fence. 3:57am pic.twitter.com/bgQc9LqAYn

— Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024