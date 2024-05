Ισραήλ: Νεκρός 49χρονος όμηρος της Χαμάς – «Η σορός του κρατείται στη Γάζα»

Ισραηλινός όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς επιτέθηκε σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου κηρύχθηκε επίσημα νεκρός, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές αρχές και οικείοι του.

Ο Ντρορ Ορ, 49 ετών, σκοτώθηκε αυθημερόν, όμως η σορός του παραμένει στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, τόνισε σε ανακοίνωσή του το κιμπούτς Μπεερί, όπου ζούσε.

Η συγκεκριμένη κοινότητα συγκαταλέγεται σ’ αυτές που υπέστησαν τα βαρύτερα χτυπήματα στην επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η σύζυγός του Γιονάτ επίσης σκοτώθηκε στην επίθεση, ενώ δύο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ο Νόαμ και η Αλμα, 17 και 13 ετών αντίστοιχα, απήχθησαν και απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για μία εβδομάδα στα τέλη του Νοεμβρίου.

We are heartbroken to share that Dror Or who was kidnapped by Hamas on October 7, had been confirmed as murdered and his body is being held in Gaza.

Dror’s wife Yonat was murdered on October 7.

His children Alma (13) and Noam (17) who were held hostage by Hamas and released in… pic.twitter.com/DkA06ndBnu

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) May 2, 2024