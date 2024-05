Ισραήλ: Αστυνομική έφοδος σε γραφεία του Al Jazeera

Επιχείρηση σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ, το οποίο χρησιμοποιείται από το Al Jazeera, πραγματοποίησε την Κυριακή η ισραηλινή αστυνομία, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να διακόψει τη λειτουργία του καταριανού τηλεοπτικού σταθμού στη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο απεικονίζει Ισραηλινούς αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας, σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Πηγή του Al Jazeera δήλωσε στο Reuters ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Israeli police have entered Al Jazeera’s office in Jerusalem in order to forcibly close it. pic.twitter.com/qwt4NAZN5j

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) May 5, 2024