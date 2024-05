Μπορέλ: «Απαράδεκτη» η εντολή εκκένωσης της Ράφα από το Ισραήλ

Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα Δευτέρα τη «σθεναρή αντίθεσή» της σε μία ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που το Ισραήλ ξεκίνησε επιχείρηση υποχρεωτικής απομάκρυνσης δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων.

Το Παρίσι υπενθυμίζει «ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός άμαχου πληθυσμού συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πρέπει να απαρνηθεί χερσαία στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ράφας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας πως η Ευρωπαϊκή Ενωση και η διεθνής κοινότητα «μπορούν και πρέπει» να ενεργήσουν για να αποτρέψουν ένα τέτοιο σενάριο.

«Οι εντολές εκκένωσης του Ισραήλ προς αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρότερα: περισσότερο πόλεμο και λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το Ισραήλ πρέπει να απαρνηθεί μια χερσαία επιχείρηση» στη Ράφα, έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε μια ανάρτηση στο Χ.

Israel’s evacuation orders to civilians in Rafah portend the worst: more war and famine. It is unacceptable.

Israel must renounce to a ground offensive and implement UNSCR 2728.

The EU, with the International Community, can and must act to prevent such scenario.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 6, 2024