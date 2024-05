Το Κολούμπια ακύρωσε την κεντρική τελετή αποφοίτησης λόγω της διαμαρτυρίας για τη Γάζα

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα την ακύρωση της κεντρικής τελετής αποφοίτησης που ήταν προγραμματισμένη για τις 15 Μαΐου, έπειτα από εβδομάδες φοιτητικών διαμαρτυριών και διαδηλώσεων αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων.

Οι διαμαρτυρίες στο Κολούμπια, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για παρόμοιες κινητοποιήσεις σε δεκάδες πανεπιστήμια σε όλες τις ΗΠΑ.

GRADUATION, NOT HAPPENING:

Columbia University has CANCELLED their Graduation Ceremony due to the pro-Palestine agitators!

It’s a shame that some students have ruined it for others. pic.twitter.com/27hB0MuDRn

— Anthony Hughes (@CallMeAntwan) May 6, 2024