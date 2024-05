Κατάρρευση κτιρίου στη Νότια Αφρική – Αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους

Δεκάδες άνθρωποι, πιθανόν εργάτες, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια πολυώροφου κτιρίου κατοικιών υπό κατασκευή που κατέρρευσε στην πόλη Τζορτζ της Νότιας Αφρικής, όπως μετέδωσε σήμερα Δευτέρα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SABC News, επικαλούμενος τις τοπικές Αρχές.

BREAKING: Reports of people unaccounted for following building collapse in George, South Africa; area cordoned off pic.twitter.com/i7MbrhXg23

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 6, 2024