Καταλήψεις για τη Γάζα σε Οξφόρδη, Κέιμπριτζ, Αμστερνταμ και Γάνδη

Βρετανοί φοιτητές έστησαν σκηνές στις ιστορικές πανεπιστημιουπόλεις της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους της Γάζας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα αμερικανικά campus.

Μέχρι νωρίς το πρωί χθες, Δευτέρα, οι φοιτητές είχαν στήσει δεκάδες πολύχρωμες σκηνές στο γρασίδι έξω από το νεογοτθικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 19ου αιώνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ανέφεραν ότι ενώνονται με 100 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 34.700 Παλαιστινίων.

Προς το παρόν, οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει από τις κινητοποιήσεις στα βρετανικά πανεπιστήμια είναι ειρηνικές σε αντίθεση με σκηνές από τις ΗΠΑ, που έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπου αστυνομικοί των ΜΑΤ με κλομπ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης διέλυσαν διαδηλωτές και προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις.

Δεν υπήρχε ορατή αστυνομική παρουσία στην Οξφόρδη, σύμφωνα με φωτογράφο του Reuters.

Οι διαδηλώσεις του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ενέπνευσαν πολλούς φοιτητές που ξεκίνησαν παρόμοιες κινητοποιήσεις σε δεκάδες πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και αλλού, με τους φοιτητές να ζητούν κατάπαυση του πυρός και να απαιτούν από τις σχολές τους να αποεπενδύσουν από εταιρείες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

«Η αλληλεγγύη είναι σημαντική σε κάθε κίνημα», δήλωσε σε συνέντευξή της η 19χρονη Ρόζι Γουίλσον, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Εκπρόσωπος της διοίκησης δήλωσε από την πλευρά του ότι το πανεπιστήμιο, στους πολλούς αποφοίτους του οποίου περιλαμβάνονται οι πρωθυπουργοί Μάργκαρετ Θάτσερ και Μπόρις Τζόνσον και οι συγγραφείς Οσκαρ Ουάιλντ και Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν, ήταν ενήμερο για τις διαδηλώσεις.

«Σεβόμαστε το δικαίωμα των φοιτητών και των μελών του προσωπικού μας στην ελευθερία της έκφρασης με τη μορφή ειρηνικών διαδηλώσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Ζητάμε από όλους όσοι συμμετέχουν να το κάνουν με σεβασμό, ευγένεια και ενσυναίσθηση… Δεν υπάρχει χώρος για μισαλλοδοξία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εν τω μεταξύ, φοιτητές στο Βέλγιο και στην Ολλανδία κατέλαβαν επίσης χθες Δευτέρα τμήματα των πανεπιστημίων της Γάνδης και του Αμστερνταμ αντίστοιχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Γάζα.

Σε πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Αμστερνταμ (UvA) στο κέντρο της ολλανδικής πρωτεύουσας, εκατοντάδες φοιτητές έστησαν δεκάδες σκηνές υιοθετώντας το αίτημα για τερματισμό των συνεργασιών με το Ισραήλ.

Ωστόσο, η διαμαρτυρία των φοιτητών στο Αμστερνταμ είχε βίαιη τροπή και επενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις.

Εκπρόσωπος του UvA είχε προειδοποιήσει,ότι εάν οι φοιτητές αποφάσιζαν να διανυκτερεύσουν, η διοίκηση θα το ανέφερε στην αστυνομία.

The encampment at University of Amsterdam had the riot police called on it in its first 12 hours. UvA called the police on its own students, who then razed unarmed student protestors with a bulldozer. Over a 100 protestors are now arrested.

power to the students. in our lifetime pic.twitter.com/lLkG8Veu7e

— Mariya (@mariyankhan) May 7, 2024