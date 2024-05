Ρωσία: Ο Πούτιν ορκίστηκε για μια πέμπτη θητεία στον προεδρικό θώκο (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ορκίστηκε σήμερα για μια νέα εξαετή θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του, σε μια τελετή που μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ορκίζομαι (…) να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Vladimir Putin officially took the oath and officially took the office as the President of the Russian Federation for a six-year term 🫡 pic.twitter.com/XQTsNsjELS

— Roberto (@UniqueMongolia) May 7, 2024