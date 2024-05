Σερβία – Κίνα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Σι και Βούτσιτς, προς υπογραφή 30 συμφωνιών

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ μετά το Παρίσι έφτασε χθες βράδυ στο Βελιγράδι, δεύτερο σταθμό της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Το αεροπλάνο του Κινέζου προέδρου συνόδευαν αεροσκάφη Μιγκ 29 από τη στιγμή που εισήλθε στον σερβικό εναέριο χώρο.

President Xi arriving for a meeting with president Vucic 🇷🇸🇨🇳 pic.twitter.com/CJaYbU2tW3

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, η πρόεδρος της Βουλής Ανα Μπρνάμπιτς, ο πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Serbian President Aleksandar Vucic and his wife Tamara Vucic welcome China’s President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan in Belgrade.

🇨🇳🤝🇷🇸pic.twitter.com/5lLw7TxogW

