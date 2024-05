Εκρηξη στο βόρειο Αφγανιστάν – Νεκροί τρεις στρατιωτικοί

Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

#BreakingNews: IED Explosion Hits Taliban Convoy in Fayzabad City, Badakhshan Province

▪️Casualties: 06 Dead

An improvised explosive device (IED) detonated, striking a Taliban convoy in Fayzabad City, the capital of Badakhshan province, #Afghanistan

The blast resulted in… pic.twitter.com/pnJlgo9mfr

— Eagle Eye (@zarrar_11PK) May 8, 2024