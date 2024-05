Βρυξέλλες: Εργαζόμενοι οργάνων της Ε.Ε. διαδήλωσαν κατά του πολέμου στη Γάζα

Περισσότερα από 100 εργαζόμενοι σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης συγκεντρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες σε μια κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Διαδηλωτές είχαν τυλιχθεί με λευκά σεντόνια με κόκκινες κηλίδες, που αναπαριστούσαν το αίμα, στην πλατεία έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βελγική πρωτεύουσα. Σε αυτά αναγράφονταν οι φράσεις Διεθνές Δίκαιο, Συνθήκες Ε.Ε. και Σύμβαση Γενοκτονίας, σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ απαντά στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Dozens gather outside the institutions in Brussels at a rally of EU civil servants & institutional staff. They’re denouncing what they call EU inaction on the war in Gaza, laying down flowers & symbolic bodies labelled “international law,” “EU treaties” and “genocide convention.” pic.twitter.com/4yvVX74KyP

