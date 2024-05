E.E: Επί της αρχής συμφωνία για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Επί της αρχής συμφωνία επετεύχθη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων των 29 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Coreper), σχετικά με το «ακανθώδες» έως σήμερα ζήτημα της χρήσης των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στο «μπλοκ», προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της βελγικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε στην πλατφόρμα X «οι πρέσβεις της Ε.Ε συμφώνησαν επί της αρχής για μέτρα που αφορούν έκτακτα έσοδα, που προέρχονται από τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας».

«Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ανάκαμψης και της στρατιωτικής άμυνας της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας» διευκρινίζει η ανάρτηση.

Εμφανώς ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την «πολιτική συμφωνία επί της πρότασης μας να χρησιμοποιήσουμε τα κέρδη από τα ακινητοποιημένα Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία».

Στην ανάρτησή της στο X, εξάλλου, επισήμανε ότι «δεν θα μπορούσε να υπάρξει ισχυρότερο σύμβολο και καλύτερη χρήση των χρημάτων αυτών από το να καταστήσουμε την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη ένα πιο ασφαλές μέρος».

I welcome today’s political agreement on our proposal to use the proceeds from immobilised Russian assets for Ukraine.

There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. https://t.co/zGQMVAKAMt

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2024