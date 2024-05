Ράμα: Η επίσκεψή μου δεν σχετίζεται με εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας

Στην επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Εντι Ράμα, δηλώνοντας έκπληκτος από τις αντιδράσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης.

Οπως αναφέρει ο Εντι Ράμα, η επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 12 Μαϊου, εντάσσεται σε μια σειρά προγραμματισμένων ταξιδιών σε ευρωπαϊκές χώρες και «δεν σχετίζεται με εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας, τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα ή με συγκεκριμένα αφηγήματα που μπορεί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών».

«Μου προκαλούν έκπληξη οι δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ κατανοώ πλήρως την προοπτική που εξέφρασε ο Ελληνας πρωθυπουργός», σημειώνει στην αρχή της ανάρτησής του, προσθέτοντας πως «η έντονη αντίθεση των απόψεων για το ίδιο ζήτημα διαφωτίζει το γιατί κάποιοι βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ενώ σε άλλους έχει ανατεθεί από τον λαό η διακυβέρνηση της χώρας».

Παρ’ όλα αυτά, όπως σωστά επισήμανε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκέπτονται, να συναντούν τους συμπατριώτες τους και να τους επαινούν για τη σκληρή δουλειά και την πολύτιμη συνεισφορά τους, όχι μόνο στη χώρα που διαμένουν αλλά και στην πατρίδα τους.

Η επικείμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μαΐου δεν σχετίζεται με εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας, τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα ή με συγκεκριμένα αφηγήματα που μπορεί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών, τα οποία δεν είναι στην ατζέντα της αλβανικής κυβέρνησης.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια μακρά σειρά προγραμματισμένων επισκέψεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου ζει μια τεράστια κοινότητα Αλβανών, για να συνεργαστώ με τους ομοεθνείς μου στο εξωτερικό και να μοιραστώ την υπερηφάνεια της Αλβανίας γι’ αυτούς και το όραμά μας για την “Αλβανία 2030”. Αυτά είναι όλα κι όλα για την επίσκεψή μου στη φιλική γειτονική Ελλάδα Τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος στο παρασκήνιο».

