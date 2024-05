«Καπέλα Σιστίνα των Σπηλαίων»: Μέσα στην απόκοσμη, αλλά φονική σπηλιά, με τους γιγάντιους κρυστάλλους

Το 2000, κατά τη διάνοιξη μιας πλευρικής σήραγγας για τον εξαερισμό ενός ορυχείου στο Μεξικό, οι εργάτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα απόκοσμο θέαμα: Ενα υπόγειο άνοιγμα γεμάτο με πελώριους, γαλακτερούς φυσικούς κρυστάλλους – με τον μεγαλύτερο μήκους 11 μέτρων και διαμέτρου ενός μέτρου.

Πρόκειται για το Σπήλαιο των Κρυστάλλων, μια κοιλότητα σε βάθος περίπου 300 μέτρων που συνδέεται με ένα ορυχείο μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου στη Νάικα – περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Τσιουάουα.

In the year 2000, the Cave of Crystals was uncovered beneath Mexico’s Sierra de Naica Mountain.

This remarkable cavern, situated around 300 meters (984 feet) below the surface, houses some of Earth’s most massive crystals ever found.

