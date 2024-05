Λονδίνο: Αναταραχή στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ μετά από συναγερμό πυρκαγιάς (βίντεο)

Για στιγμές χάους έκαναν λόγο επιβάτες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, καθώς εκκενώθηκε ο νότιος τερματικός σταθμός μετά από συναγερμό πυρκαγιάς σήμερα το πρωί.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, απομακρύνθηκαν από την αίθουσα αναμονής των αναχωρήσεων μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο.

Our South Terminal Departure Lounge was evacuated this morning following a fire alarm activation. Our dedicated Airport Fire Service attended and confirmed there was no fire. The Departure Lounge is now open again and we are processing remaining passengers back through security…

