Συνεχίζεται η επιχείρηση στη Ράφα μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματευτές αποχώρησαν χθες, Πέμπτη, από τις τελευταίες συναντήσεις στο Κάιρο χωρίς συμφωνία και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προγραμματισμένη επιχείρηση στη Ράφα, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ακόμη και χωρίς χερσαία εισβολή πλήρους κλίμακας, οι ιατρικές εγκαταστάσεις της Ράφα έχουν ήδη υπερφορτωθεί, σύμφωνα με το BBC.

Οι γιατροί τονίζουν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη νότια πόλη της Γάζας κινδυνεύουν να στερηθούν την υγειονομική περίθαλψη μετά την έναρξη «περιορισμένης» επιχείρησης του ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς στα ανατολικά προάστιά της τη Δευτέρα.

Το μεγαλύτερο από τα τρία εν μέρει λειτουργικά νοσοκομεία της πόλης, το Αμπού Γιουσέφ Αλ Νατζάρ, χρειάστηκε να εγκαταλειφθεί εσπευσμένα την επόμενη ημέρα, αφού το προσωπικό έλαβε εντολή εκκένωσης και μάχες λάμβαναν χώρα σε κοντινή απόσταση.

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, εν μέσω προειδοποιήσεων από τις ΗΠΑ ότι, αν προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα της Γάζα με την Αίγυπτο, τότε η Ουάσιγκτον θα «παγώσει» τις παραδόσεις όπλων προς την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε σε ενημέρωση την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για τη Ράφα «και άλλες επιχειρήσεις που έχουν προγραμματιστεί».

Η επί μακρόν επαπειλούμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ κατά της Ράφα, όπου, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση Νετανιάχου, χιλιάδες ένοπλοι της Χαμάς και ενδεχομένως δεκάδες από τους ομήρους που συνέλαβαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έχουν εγκατασταθεί ανάμεσα σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους από τον πόλεμο Παλαιστινίους, άρχισε αυτή την εβδομάδα με την εντολή απομάκρυνσης αμάχων. Ακολούθησαν περιορισμένες χερσαίες εισβολές.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι δεν θα υποστηρίξει μεγάλη εισβολή στη Ράφα, ελλείψει αξιόπιστου σχεδίου για την ασφάλεια των αμάχων.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η νίκη στην επτάμηνη σύγκρουση είναι αδύνατη χωρίς την κατάληψη της Ράφα.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε κρατήσει σιγή ιχθύος ως προς τις αναφορές ότι η Ουάσιγκτον «πάγωσε» φορτίο βομβών – μέχρι που, την Τετάρτη, ο Μπάιντεν ανέφερε ότι ήταν μέρος μιας προειδοποίησης των ΗΠΑ προς τους Ισραηλινούς να μην «μπουν στη Ράφα».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Aντονι Μπλίνκεν αναμένεται να υποβάλει στο Κογκρέσο άκρως επικριτική έκθεση για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ωστόσο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χώρα δεν έχει παραβιάσει τους όρους για τη χρήση των αμερικανικών όπλων, όπως ανέφερε χθες Πέμπτη ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις αξιωματούχους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι «ελπίζει» πως ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις «διαφωνίες» τους για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αναστείλει τις παραδόσεις πυρομαχικών στον ισραηλινό στρατό την περασμένη εβδομάδα.

«Συχνά συμφωνούμε, αλλά έχουμε επίσης τις διαφωνίες μας. Εχουμε μπορέσει να τις ξεπεράσουμε. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε και τώρα, όμως θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», τόνισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Dr. Phil Primetime».

Οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι να πολεμήσουν ακόμα και με τα «νύχια τους» μόνο, δήλωσε επίσης χθες ο Νετανιάχου.

Τα σχόλια του συντηρητικού πρωθυπουργού ήταν στο ίδιο πνεύμα με εκείνα άλλων δύο μελών του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του με δικαίωμα ψήφου –του υπουργού Αμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και του κεντρώου πρώην υπουργού Αμυνας Μπένι Γκαντζ– αν και κανένας δεν είπε ρητά ότι θα διαταχθεί ευρύτερη επιχείρηση της Ράφα.

«Απευθύνομαι τόσο στους εχθρούς του Ισραήλ όσο και στους καλύτερους φίλους μας και λέω: το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να υποταχθεί», δήλωσε ο Γκάλαντ σε ομιλία του.

«Θα σταθούμε δυνατοί, θα επιτύχουμε τους στόχους μας – θα χτυπήσουμε τη Χαμάς, θα χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ (του Λιβάνου) και θα επιτύχουμε ασφάλεια», ανέφερε ακόμη.

Israeli Defence Minister Yoav Gallant told Israel’s “enemies and friends” that it would do whatever necessary to achieve its war objectives in Gaza and the north, in an apparent response to US pressure to halt its operation in Rafah.#GazaGenocide #ZionistsAreTerrorists #Rafah pic.twitter.com/x6rb8elA6B

— Adil Akbar (@AdilAkbarPK) May 9, 2024