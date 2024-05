Αγία Πετρούπολη: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό – Τρεις νεκροί

Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στον ποταμό Μόικα στην Αγία Πετρούπολη, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Εξι άνθρωποι νοσηλεύονται, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, που μετέδωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης έχει ολοκληρωθεί.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι το λεωφορείο μετέφερε περίπου 20 επιβάτες και πως ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνει το λεωφορείο να εκτρέπεται από την πορεία του και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να καταλήγει στον ποταμό.

In St. Petersburg, a bus with passengers fell off a bridge into a river

The bus driver was detained and a criminal case was opened, the Russian media reported.

According to preliminary data, 1 person died, two more are trying to save. A total of 8 people were taken out of the… pic.twitter.com/8XKiwlG85R

