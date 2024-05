Αργεντινή: Σύγκρουση τρένων με 30 τραυματίες

Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σε σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το ατύχημα έλαβε χώρα στο Μπουένος Αιρες, όταν ένας προαστιακός συρμός συγκρούστηκε με ένα τρένο συντήρησης.

Oι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι δύο που βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση έχουν υποστεί τραύματα στο κεφάλι, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (SAME), Αλμπέρτο Κρεσέντι.

🚨🇦🇷Two trains collide in Argentine capital Buenos Aires, at least 30 injured: officials#Argentine #trainscollide #BuenosAires #BreakingNews pic.twitter.com/KSa3QhotHL

— EUROPE CENTRAL (@europecentrral) May 10, 2024