Μαγικές εικόνες από το Βόρειο Σέλας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Εικόνες σπάνιας ομορφιάς καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές του βορείου ημισφαιρίου καθώς ένα μαγικό Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο οφείλεται σε μια από τις ισχυρότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες που έχουν πλήξει τη Γη εδώ και δύο περίπου δεκαετίες.

#aurora + Florida = 🤯

This is the view looking east from the Space Coast. Unbelievable. pic.twitter.com/kiznCZAxvj

— Michael Seeley (@Mike_Seeley) May 11, 2024