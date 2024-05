Eurovision: Επισήμως εκτός τελικού η Ολλανδία

Εκτός τελικού της Eurovision τέθηκε επισήμως η Ολλανδία, όπως γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου η διοργανώτρια αρχή της Eurovision, EBU.

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein αποκλείστηκε από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, έπειτα από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

«Όσο η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της EBU, στην οποία δεν διευκρινίζεται η φύση της καταγγελίας.

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest.https://t.co/EKagHwQKCZ

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024