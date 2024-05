Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο Ισραηλινού ομήρου

Η Χαμάς θα δημοσιοποιήσει ένα βίντεο αργότερα σήμερα, σχετικά με την τύχη του Ισραηλινού ομήρου Ναντάβ Πόπλεγουελ, σύμφωνα με αναφορές ειδησεογραφικών μέσων που πρόσκεινται στην ίδια οργάνωση.

Η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, δημοσιοποίησε ένα σύντομο βίντεο του 51 ετών ομήρου, που είχε μία μελανιά στο δεξί μάτι του.

Hamas releases another propaganda video of an Israeli hostage held by Palestinians.

Nadav Popplewell was kidnapped on October 7th, and his brother was murdered.

