Eurovision 2024: Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από τον διαγωνισμό

Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 25 χώρες

1. Σουηδία, Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ουκρανία, Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

3. Γερμανία, Isaak - Always on the Run

4. Λουξεμβούργο, Tali - Fighter

5. Ισραήλ, Eden Golan - Hurricane

6. Λιθουανία, Silvester Belt - Luktelk

7. Ισπανία, Nebulossa - Zorra

8. Εσθονία, 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ιρλανδία, Bambie Thug - Doomsday Blue

10. Λετονία, Dons - Hollow

11. Ελλάδα, Marina Satti - ZARI

12. Ηνωμένο Βασίλειο, Olly Alexander - Dizzy

13. Νορβηγία, Gåte - Ulveham

14. Ιταλία, Angelina Mango - La noia

15. Σερβία, Teya Dora - Ramonda

16. Φινλανδία, Windows95man - No Rules!

17. Πορτογαλία, Iolanda - Grito

18. Αρμενία, LADANIVA - Jako

19. Κύπρος, Silia Kapsis - Liar

20. Ελβετία, Nemo - The Code

21. Σλοβενία, Raiven - Veronika

22. Κροατία, Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

23. Γεωργία, Nutsa Buzaladze - Firefighter

24. Γαλλία, Slimane - Mon amour

25. Αυστρία, Kaleen - We Will Rave