Στιβ Μπουσέμι: Δέχτηκε επίθεση από άγνωστο σε δρόμο της Νέας Υόρκης

Θύμα επίθεσης αγνώστου έπεσε ο ηθοποιός Στιβ Μπουσέμι σε δρόμο της Νέας Υόρκης.

Όπως γνωστοποίησε ο ατζέντης του, ο 66χρονος δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο Μανχάταν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες, πρήξιμο και αιμορραγία στο αριστερό του μάτι.

«Ο Στιβ Μπουσέμι δέχτηκε επίθεση στο Μανχάταν, ως άλλο ένα θύμα βίας στην πόλη. Είναι καλά και ευχαριστεί όλους για τις ευχές τους» ανέφερε η ανακοίνωση του εκπροσώπου του πρωταγωνιστή του Fargo.

New York City melee spree continues with actor Steve Buscemi becoming the latest victim in what has become a string of “serial slugger” attacks pic.twitter.com/qCMyu0Bf45

— Global Press (@GlobalPressCorp) May 13, 2024