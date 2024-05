Κομισιόν προς Β. Μακεδονία: Να γίνει σεβαστή η Συμφωνία των Πρεσπών – Ατυχής η δήλωση Σιλιάνοφσκα

Την προσδοκία η Βόρεια Μακεδονία να σεβαστεί όλες τις διμερείς συμφωνίες συμπεριλαμβανομένης και της Συμφωνίας των Πρεσπών επανέλαβε σήμερα η Κομισιόν.

Για ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο σχολιάζοντας το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν αναφέρθηκε στο συνταγματικό όνομα της χώρας, στη διάρκεια της χθεσινής ορκωμοσίας της, ενώ παρέπεμψε στις αντιδράσεις της προέδρου της Κομισιόν και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ε.Ε (ΕΥΕΔ).

Διευκρίνισε παράλληλα ότι «αυτό που αναμένεται από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν πολύ ξεκάθαρα διατυπωμένο στην τελευταία έκθεση προόδου (σ.σ. της χώρας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ε.Ε), το περασμένο φθινόπωρο».

Σύμφωνα με τον Πίτερ Στάνο η εν λόγω έκθεση επισημαίνει ότι «η χώρα οφείλει να διατηρήσει καλές σχέσεις με άλλες υπό διεύρυνση χώρες και να συνεχίσει τη δέσμευσή της στο πλαίσιο περιφερειακών πρωτοβουλιών» ενώ υπογραμμίζει ότι «υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες χρειάζεται να εφαρμόζονται καλή τη πίστει από όλες τις πλευρές συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα αλλά και της Συνθήκης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία. Αυτό αναμένει η Ε.Ε από τη Βόρεια Μακεδονία».

Ερωτηθείς παράλληλα εάν η συμπεριφορά της ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίσει να είναι η ίδια (σ.σ. να μην χρησιμοποιείται το συνταγματικό όνομα της χώρας) και για το ποια μέτρα θα μπορούσε να εισηγηθεί η Ε.Ε, ίσως οικονομικά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της ενσωμάτωσης ο Πίτερ Στάνο σημείωσε ότι «οι δηλώσεις από την Ε.Ε και των εκπροσώπων της, δηλαδή της προέδρου Φον ντερ Λάιεν και εκείνης, της κοινής δήλωσης του επιτρόπου Βαρχέλι και του Ζοζέπ Μπορέλ είναι ξεκάθαρες ότι δηλαδή αναμένουμε και προσδοκούμε να εργαστούμε με τις νέο-εκλεγείσες αρχές στη Βόρεια Μακεδονία, τόσο με την πρόεδρο όσο και με τη νέα κυβέρνηση σχετικά με το πώς να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει θέσει η Ε.Ε στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας της Βόρειας Μακεδονίας».

«Ειλικρινά νομίζουμε, αναμένουμε και πιστεύουμε ότι οι νέες αρχές θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους και δεν πρόκειται να κάνουμε υποθέσεις για το τι θα συμβεί στην αντίθετη περίπτωση» σημείωσε ο Πίτερ Στάνο.

«Έχουν μια καθαρή αρχή και ευκαιρία να πείσουν όλους στην Ε.Ε ότι παραμένουν δεσμευμένοι στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας τους και ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε μια επιτυχή ενταξιακή πορεία» κατέληξε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε αποκαλώντας τη χώρα της «Μακεδονία», η κ. Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επανέλαβε το συνταγματικό της ατόπημα απαντώντας σε συγχαρητήρια ανάρτηση της σουηδικής πρεσβείας στα Σκόπια, καθώς αναφέρθηκε στη χώρα της και πάλι χωρίς το πρώτο συνθετικό του ονόματος.

Ειδικότερα, ευχαριστώντας τη σουηδική πρεσβεία στα Σκόπια για τις ευχές της για την ανάληψη των καθηκόντων της, η Σιλιάνοφσκα αναφέρει: «Ευχαριστώ για τα εγκάρδια συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν όπως πάντα αφοσιωμένο σύμμαχο την Προεδρία της Μακεδονίας».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

— Гордана Силјановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) May 12, 2024