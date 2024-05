«Σκορπιός»: Συνελήφθη ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές μεταναστών

Ενας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές μεταναστών στην Ευρώπη, γνωστός με το προσωνύμιο «Σκορπιός», συνελήφθη την Κυριακή στο ιρακινό Κουρδιστάν, ύστερα από έρευνα του BBC που οδήγησε στον εντοπισμό του, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της ημιαυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ.

«Υστερα από ενδελεχή έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών, ο Σκορπιός εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 12 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο «Σκορπιός» συνελήφθη στην πόλη Σουλεϊμανίγια κατ’ εντολή της Ιντερπόλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας Σαλάμ Αμπντελ Χαλέκ. «Θα τον ανακρίνουμε και θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες», συμπλήρωσε.

Δημοσιογραφική ομάδα του BBC εντόπισε τον Μπαρζάν Ματζίντ – όπως είναι το πραγματικό όνομα του «Σκορπιού» – στη Σουλεϊμανίγια, όπου ο καταζητούμενος αφηγήθηκε πώς ενεπλάκη το 2016 στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Στη διάρκεια της έρευνας, η οποία δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η ομάδα του BBC μοιράστηκε τα ευρήματά της «με τις βρετανικές και ευρωπαϊκές Αρχές».

One of Europe’s most notorious people-smugglers has been arrested in Iraq following a BBC Radio 4 investigation. @SueM1tchell and @GrinderRob went in search of Barzan Majeed across Europe.https://t.co/ziI4vxsYjU

— BBC Radio 4 (@BBCRadio4) May 13, 2024