Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε επίθεση σε αυτοκινητοπομπή με βοήθεια για τη Γάζα

Τη στιγμή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει έντονες διεθνείς πιέσεις προκειμένου να αυξήσει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε αυτοκινητοπομπή με τρόφιμα στη Δυτική Οχθη, προκαλώντας την αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Λίγες ώρες αργότερα, μέλος υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όταν όχημα στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος πυρών, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα χθες, Δευτέρα.

Πρόκειται για το πρώτο αλλοδαπό μέλος υπηρεσίας του ΟΗΕ που σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε ο Φαρχάν Χακ.

Ακόμη ένα μέλος του προσωπικού –της υπηρεσίας ασφαλείας (DSS) του ΟΗΕ– τραυματίστηκε. Ούτε η εθνικότητα ούτε το φύλο των δύο προσώπων διευκρινίστηκαν.

Το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν τα μέλη του προσωπικού έφερε σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπο του ΟΗΕ, τόνισε ο εκπρόσωπος. Κατευθυνόταν σε νοσοκομείο.

Συνολικά, περίπου 200 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Τα προηγούμενα θύματα ήταν όλα Παλαιστίνιοι.

Ο Σλοβένος επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδιος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς τόνισε, χθες, μέσω X ότι «καταδικάζει» την επίθεση εναντίον «ανθρωπιστικής οχηματοπομπής σε αποστολή για να σωθούν ζωές στη Γάζα», εκφράζοντας «συλλυπητήρια στην οικογένεια του εργαζομένου που σκοτώθηκε».

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος είχε καταδικάσει την επίθεση σε αυτοκινητοπομπή βοήθειας που κατευθυνόταν προς τη Γάζα από Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι πέταξαν πακέτα με τρόφιμα στον δρόμο και πυρπόλησαν τα οχήματα.

Βίντεο από το περιστατικό τη Δευτέρα στο σημείο ελέγχου Ταρκουμίγια, δυτικά της Χεβρώνας, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, δείχνει εποίκους να μπλοκάρουν τα φορτηγά και να πετούν στο έδαφος κιβώτια με προμήθειες.

🚨BREAKING: israeli settlers are destroying desperately needed humanitarian aid coming from Jordan to Gaza.

These are their "civilians", destroying aid while literally laughing about it and having fun.

