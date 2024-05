Ρωσία: Εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά από ουκρανική επίθεση με UAV (βίντεο)

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον εκτροχιασμό εμπορικής αμαξοστοιχίας και πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, καταστρέφοντας εκατοντάδες μέτρα σιδηρογραμμών, έγινε σήμερα γνωστό από ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο οργανισμός των ρωσικών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε απλώς ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, όμως ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το τρένο δέχθηκε επίθεση από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

According to the Ministry of Emergency Situations, the incident occurred around 1 a.m. local time near the Kotluban station. Nine railcars derailed, two of them containing fuel.… pic.twitter.com/Kx2hLDREsi

A freight train caught fire and derailed in Volgograd Region, presumably after a UAV attack

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το Baza, ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram το οποίο συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, φαίνονται βαγόνια φορτηγού τρένου να κείτονται κατά μήκος σιδηροτροχιών.

«Ως αποτέλεσμα επέμβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στην επιχείρηση σιδηροδρομικής μεταφοράς, βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάσθηκαν στο σταθμό Κοτλούμπαν», ανακοινώθηκε από τους Ρωσικούς Σιδηροδρόμους.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Αυτή τη στιγμή, η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή του σταθμού Κοτλούμπαν έχει διακοπεί».

Nine wagons of a freight train derailed at the Kotluban station in the Volgograd region “as a result of a UAV attack” , – rosZMI.

The drone hit a fuel tank, which led to an explosion and derailment of part of the wagons. Traffic is stopped. pic.twitter.com/oWwsIaWcOE

