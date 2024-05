Ολλανδία: Πρόστιμο στην εταιρεία του βιντεοπαιχνιδιού Fortnite για «πιέσεις» σε παιδιά

Οι ολλανδικές αρχές επέβαλαν σήμερα πρόστιμο ύψους 1,1 εκατομμυρίου ευρώ στην εταιρεία Epic Games που κατασκευάζει το διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι Fortnite κρίνοντας ότι τα ευάλωτα παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και πιέζονται να πραγματοποιήσουν αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα του παιχνιδιού.

Η Ολλανδική Αρχή για τους Καταναλωτές και τις Αγορές (ACM) επέβαλε στην Epic Games δύο διαφορετικά πρόστιμα συνολικής αξίας 1,1 εκατομμυρίου ευρώ αφού διαπίστωσε ότι οι ανήλικοι παίκτες «κινδυνεύουν να αισθανθούν πίεση με πολλούς τρόπους για να πραγματοποιήσουν αγορές».

