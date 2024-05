Γαλλία: Ενέδρα σε επιχείρηση μεταφοράς κρατουμένου – Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν και ακόμα τρεις έχουν τραυματιστεί, από επίθεση ενόπλων κατά τη διάρκεια μεταφοράς κρατουμένου στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κρατούμενος δραπέτευσε και οι υπόλοιποι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ατόμων που επέβαινε σε δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που το αστυνομικό όχημα ήταν σταματημένο σε σταθμό διοδίων, μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ.

Ενα από αυτά τα οχήματα βρέθηκε λίγο μετά τα γεγονότα, «απανθρακωμένο», ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι εγκληματίες τράπηκαν σε φυγή και ότι ένας από αυτούς έχει τραυματιστεί.

Eικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν τουλάχιστον δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να κρατούν όπλα κοντά σε ένα φλεγόμενο SUV. Το SUV φαίνεται πως εμβόλισε το όχημα των φυλακών, στην μπροστινή του πλευρά.

BREAKING:

The gang wars in France are spiraling out of control

3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another

Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024