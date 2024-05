Ταραχές με νεκρούς στη Νέα Καληδονία στον απόηχο απόφασης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νέα Καληδονία, ενώ τα καταστήματα και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα Τετάρτη, λόγω νέων ταραχών που ξέσπασαν μετά την απόφαση της Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας να εγκρίνει αλλαγές στους εκλογικούς κανόνες που αφορούν το νησί του Ειρηνικού.

Οι τρεις νεκροί ήταν όλοι τους νεαροί ιθαγενείς Κανάκ, όπως ενημέρωσε εκπρόσωπος του προέδρου της Νέας Καληδονίας Λουί Μαπού.

Οι ταραχές ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα πριν ακόμα ψηφιστεί στο Παρίσι το νομοσχέδιο που επιτρέπει στους Γάλλους κατοίκους, οι οποίοι ζουν στη Νέα Καληδονία για τουλάχιστον δέκα χρόνια να ψηφίζουν στις περιφερειακές εκλογές.

Τοπικοί ηγέτες εξέφρασαν φόβους ότι η κίνηση θα αποδυναμώσει την ψήφο των Κανάκ.

🚨🇫🇷 NEW CALEDONIA: VOTING CHANGES SPARK RIOTS

In New Caledonia, a French territory in the South Pacific, riots broke out in the capital, Noumea, after the French National Assembly allowed long-term French residents to vote in local elections.

This has raised concerns about… pic.twitter.com/mORYCJ01xk

