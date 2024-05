Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο ακόμη τριών οικισμών στην Ουκρανία, δύο στην περιοχή του Χαρκόβου και έναν στη Ζαπορίζια, όπως μετέδωσε το Reuters σήμερα Τετάρτη, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο και «κατέλαβαν θέσεις» στη μεθοριακή πόλη Βοβτσάνσκ στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου. Οι μάχες ήταν έντονες, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας.

Ο έλεγχος της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις, η οποία βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα, θα ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα της Ρωσίας από τότε που ξεκίνησε την εισβολή της στην περιοχή του Χαρκόβου την Παρασκευή, ανοίγοντας νέο μέτωπο και αναγκάζοντας το Κίεβο να σπεύσει να ενισχύσει τις δυνάμεις του στα βορειανατολικά.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο εχθρός παίρνει θέσεις στους δρόμους της Βοβτσάνσκ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ολέξιι Χαρκίβσκιι, αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης.

“The situation in Vovchansk is extremely difficult, the enemy takes up positions in the city streets, active fighting continues,” a Kharkiv police officer said. pic.twitter.com/z0pefOvjy4

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2024