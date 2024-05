«Ανοιχτός σε διάλογο για την ειρήνη» δηλώνει ο Πούτιν – «Είσαι υποκριτής» του απαντά το Κίεβο

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, παραχώρησε συνέντευξη στο κινεζικό ειδησεογραφικό δίκτυο Xinhua ενόψει της επίσκεψης που πρόκειται να πραγματοποιήσει στην Κίνα αύριο, Πέμπτη.

Απαντώντας (γραπτώς) στις ερωτήσεις του κινεζικού δικτύου, ο Πούτιν προετοίμασε το έδαφος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε, πιο συγκεκριμένα, ότι υποστηρίζει το κινεζικό σχέδιο των 12 σημείων που είχε παρουσιάσει το Πεκίνο για την ειρήνευση στην Ουκρανία. «Είμαστε θετικοί στην εκτίμησή μας αναφορικά με την προσέγγιση της Κίνας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να διαπραγματευτούμε […] Αναζητούμε μια συνολική, βιώσιμη και δίκαιη διευθέτηση αυτής της σύγκρουσης με ειρηνικά μέσα. Είμαστε ανοιχτοί σε έναν διάλογο για την Ουκρανία, αλλά τέτοιες διαπραγματεύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των χωρών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», προσέθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κίεβο έσπευσε, πάντως, να απαντήσει στον Ρώσο πρόεδρο, αποκηρύσσοντας τις δηλώσεις του ως «υποκριτικές».

Once again, #Putin‘s hypocritical “negotiation” activity. Once again, he speaks of ultimatum demands to recognize “RF’s non-defeat”, disguising it as traditional Russian “diplomacy”…

At the same time, #Russia continues to burn cities in Donbas and is trying to break through in…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2024