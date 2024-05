Γερμανικά ΜΜΕ για Ερντογάν: Πώς έφτασαν στην Τουρκία οι τραυματίες μαχητές της Χαμάς;

«Πώς θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Τουρκία περισσότεροι από 1.000 τραυματίες μαχητές της Χαμάς;», διερωτάται ο Γερμανός δημοσιογράφος Γιούργκεν Γκότσλιχ, ανταποκριτής της εφημερίδας Tageszeitung/taz στην Τουρκία, παίρνοντας αφορμή από όσα είχε δηλώσει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την περασμένη Δευτέρα από την Αγκυρα έχοντας στο πλευρό του τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Ερντογάν δήλωσε την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη στην τουρκική πρωτεύουσα, ότι περισσότεροι από 1.000 τραυματίες μαχητές της Χαμάς περιθάλπονται επί του παρόντος σε κλινικές εντός των τουρκικών συνόρων.

Εκ των υστέρων, τουρκικές πηγές έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος «μπέρδεψε τα λόγια του» και ότι εκείνος δεν αναφερόταν σε μαχητές της Χαμάς αλλά συνολικά σε ανθρώπους που κατοικούσαν στη Λωρίδα της Γάζας.

NEW: Hamas fighters are not being treated in Turkey, Turkish sources say

• Sources say Erdogan misspoke during his presser with Mitsotakis today, initially saying 1000 Hamas members were under treatment in Turkish hospitals

• “He meant Gazans”https://t.co/aqxROoFbaX

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 13, 2024