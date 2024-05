Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας – Συνελήφθη ο δράστης

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης πυροβολήθηκε εν ψυχρώ πολλές φορές στην πόλη Χαντλόβα, μπροστά από κτίριο όπου είχε διεξαχθεί κυβερνητική συνεδρίαση.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου της Χαντλόβα γνωστοποίησε ότι ο 59χρονος Φίτσο είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στις εγκαταστάσεις τους κι αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η σλοβακική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο για τη διακομιδή του 59χρονου Σλοβάκου πρωθυπουργού, ενώ σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το Γραφείο της κυβέρνησης, ο κ. Φίτσο μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστρικα, μίας γειτονικής, μεγαλύτερης πόλης, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε κρίσιμη.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

BREAKING: Slovakia’s Prime Minister Robert Fico shot in assassination attempt. “Several shots fired at the scene” Fico taken to hospital. His condition is unknown. 🇸🇰 pic.twitter.com/8zurYbx07r — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024

Απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και ότι μία σφαίρα πέτυχε τον Φίτσο στην κοιλιά. Ο δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από άνδρες ασφαλείας.

Μιλώντας στο Reuters, εκπρόσωπος του σλοβακικού υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού.

Ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας που επικαλείται το πρακτορείο Reuters μετέφερε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άνδρες ασφαλείας «έσπρωξαν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν».

Reuters

Reuters

Reuters

Σοκαρισμένος ο πολιτικός κόσμος της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Κομισιόν καταδίκασε την «άθλια επίθεση» κατά του Φίτσο. «Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πιο πολύτιμο κοινό μας καλό», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να προσθέσει: «Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του».

Σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης εναντίον του Σλοβάκου πρωθυπουργού δήλωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις», τονίζει σε ανάρτηση του στο X. «Οι σκέψεις μας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένεια του».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Σλοβακίας και σύμμαχος του Φίτσο, Πέτερ Πελεγκρίνι, δήλωσε ότι «μια απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού αποτελεί απειλή για όλα όσα κοσμούσαν τη δημοκρατία της Σλοβακίας μέχρι σήμερα». «Είμαι τρομοκρατημένος από το πού μπορεί να οδηγήσει το μίσος προς μια άλλη πολιτική άποψη. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσουμε τη διαφωνία μας δημοκρατικά και νομικά», πρόσθεσε.

An assassination attempt on the Prime Minister is a threat to everything that has adorned Slovak democracy so far. With horror, I received the information that Prime Minister Robert Fico became the target of an assassination attempt after a government meeting in Handlova, and… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) May 15, 2024

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την δολοφονική απόπειρα κατά της ζωής του Σλοβάκου πρωθυπουργού, σε ανάρτηση του στην αγγλική γλώσσα στο «Χ». Επίσης ο πρωθυπουργός τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας, και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 15, 2024

«Είμαι σοκαρισμένος από τον πυροβολισμό κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Φίτσο, η βία δεν έχει καμία θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ δήλωσε σοκαρισμένος στο άκουσμα της είδησης της επίθεσης εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο. «Συγκλονισμένος άκουσα αυτά τα απαίσια νέα. Όλες μας οι σκέψεις είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του», δήλωσε.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπαν υπογράμμισε: «Σοκαρίστηκα από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του φίλου μου, πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο».

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σοκαρισμένος από τον πυροβολισμό.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένος και εξοργισμένος με την επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας». «Η Ισπανία βρίσκεται στο πλευρό του Ρόμπερτ Φίτσο, της οικογένειάς του και του σλοβακικού λαού σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Τίποτα δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τη βία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον πυροβολισμό κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση αποτρόπαια. «Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η βία δεν θα γίνει κανόνας σε καμία χώρα».

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling. We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state’s head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Τον πυροβολισμό κατά του Φίτσο καταδίκασε, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, ο πρέσβης της Ρωσίας στη Σλοβακία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραελ Κατζ, δήλωσε ότι «στέλνουμε τις σκέψεις και τις προσευχές μας στον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο και στο λαό της Σλοβακίας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο

Γεννημένος στις 15 Νοεμβρίου του 1964, ο Φίτσο ξεκίνησε την πολιτική καριέρα του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, λίγο προτού η Βελούδινη Επανάσταση σαρώσει, το 1989, την Τσεχοσλοβακία.

Το 1999 αποχώρησε από το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς (SDL), πολιτικό κληρονόμο του Κομμουνιστικού Κόμματος, για να ιδρύσει το Smer-SD.

Σύμφωνα με τον Σλοβάκο κοινωνιολόγο, Μίχαλ Βασέτσα, ο Φίτσο «θαυμάζει τον αυταρχισμό» του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. «Η σχέση του με τη Ρωσία καθορίζεται ιστορικά από τη σοσιαλιστική ρήση “Με τη Σοβιετική Ενωση για πάντα”», προσθέτει ο Βασέτσα στο βιβλίο του για τον Φίτσο.

Σχέσεις με την Ακροδεξιά

Το 2006, το Smer-SD κέρδισε με διαφορά στις εκλογές φέρνοντας τον Φίτσο στη θέση του πρωθυπουργού, δύο χρόνια μετά την ένταξη της Σλοβακίας στην Ε.Ε.

Τότε συμμάχησε με το Εθνικό Σλοβακικό Κόμμα (SNS) της άκρας δεξιάς, με το οποίο μοιράζεται τις ίδιες απόψεις κατά των μεταναστών και τις λαϊκιστικές τάσεις. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και του 2009 για να ενισχύσει τη δημοτικότητά του, αρνούμενος να επιβάλει μέτρα λιτότητας.

Το 2010 βρέθηκε στην αντιπολίτευση, όμως δύο χρόνια αργότερα κέρδισε ξανά τις εκλογές μετά την κατάρρευση ενός κεντροδεξιού συνασπισμού εξαιτίας καταγγελιών για διαφθορά.

Κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, ο Φίτσο ακολούθησε σκληρή στάση έναντι των μεταναστών, αρνούμενος «να συμβάλει στη δημιουργία μιας ξεχωριστής μουσουλμανικής κοινότητας στη Σλοβακία» και επικρίνοντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ποσοστώσεων για τη μετεγκατάστασή τους.

Το Smer-SD κέρδισε τις εκλογές του 2016, όμως εκείνη η θητεία του Φίτσο τελείωσε απότομα, δυόμισι χρόνια αργότερα, μετά τον φόνο του ερευνητή δημοσιογράφου, Γιαν Κούτσιακ, και της αρραβωνιαστικιάς του.

Η διπλή δολοφονία προκάλεσε το ξέσπασμα μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Σλοβακία, καθώς ο Κούτσιακ αποκάλυψε τους δεσμούς μεταξύ της ιταλικής μαφίας και της κυβέρνησης Φίτσο στο τελευταίο άρθρο του, το οποίο δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του.