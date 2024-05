Απόπειρα δολοφονίας Ρ. Φίτσο: «Επίθεση με πολιτικά κίνητρα» – Οι ανακρίσεις και οι έρευνες για την επόμενη ημέρα

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, σε βάρος του οποίου σημειώθηκε δολοφονική απόπειρα την Τετάρτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης είναι συγγραφέας ποιητικών συλλογών και μέλος της Σλοβακικής Εταιρείας Συγγραφέων. Για ανάκριση έχει προσαχθεί και η σύζυγός του.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Αρχές έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο 59χρονος Σλοβάκος πρωθυπουργός, στη Μπάνσκα Μπίστριτσα, το «παρών» έδωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αμυνας, Ρόμπερτ Κάλινακ, ο οποίος ανέφερε πως ο πρωθυπουργός παλεύει για τη ζωή του «αφού πυροβολήθηκε αρκετές φορές».

Οπως είπε, η κατάσταση της υγείας του Φίτσο είναι «άσχημη», ενώ το χειρουργείο στο οποίο υποβάλλεται, έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από τρεις ώρες.

«Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ένα στίγμα που θα μας στοιχειώνει για πολλά χρόνια», πρόσθεσε ο Κάλινακ. «Αυτή τη στιγμή όλοι σκεφτόμαστε την κατάσταση του πρωθυπουργού μας Ρόμπερτ Φίτσο», σημειώνοντας ότι «ελπίζουμε ότι είναι αρκετά δυνατός για να αντιμετωπίσει τα τραύματα».

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024