ΗΠΑ: Πρόσκρουση φορτηγίδας σε γέφυρα και διαρροή πετρελαίου

Μια φορτηγίδα μεταφοράς καυσίμων προσέκρουσε σε πυλώνα γέφυρας στο Γκάλβεστον του Τέξας την Τετάρτη, με αποτέλεσμα δημιουργηθεί πετρελαιοκηλίδα και να κλείσει η μοναδική δίοδος προς το νησί Pelican.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ένα άτομο που βρισκόταν στη φορτηγίδα, έπεσε στο νερό και στη συνέχεια διασώθηκε.

Η πρόσκρουση στη γέφυρα σημειώθηκε στις 9:50 το πρωί (τοπική ώρα), όταν ένα ρυμουλκό που εξερχόταν από επιχείρηση αποθήκευσης καυσίμων, σε κοντινή απόσταση, έχασε τον έλεγχο δύο φορτηγίδων που μετέφερε.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνεται τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, κατά μήκος της γέφυρας, να έχει καταρρεύσει. Η φορτηγίδα, παραμένει στο σημείο της πρόσκρουσης.

Earlier today an 30,000 Gallon Oil Barge reportedly Broke Loose from a Towline and Slammed into the Pelican Island Causeway Bridge in Galveston, Texas; resulting in an Unused Railroad Bridge which runs alongside the Causeway to Partially Collapse as well as for a Small Oil Spill… pic.twitter.com/cQUgRnYn13

— OSINTdefender (@sentdefender) May 15, 2024